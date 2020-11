Violences : le préfet de police de Paris Didier Lallement rappelle à l'ordre les policiers

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a écrit aux policiers sous son autorité, alors que ce samedi sera marqué par de nombreuses manifestations contre les violences policières - du fait des débats autour de la loi "sécurité globale" et de l'émotion suscitée par le passage à tabac d'un producteur de musique par des policiers. Dans ce courrier, Didier Lallement écrit que "dévier de la ligne républicaine qui nous sert de guide, cette ligne qui a éclairé les pas de nos anciens dans les ténèbres de l'histoire, c'est renier ce que nous sommes, c'est ébranler le pacte de confiance qui nous unit à nos concitoyens, c'est perdre le sens de notre mission". Il poursuit en expliquant "attendre de chacun qu'il tienne la ligne jusqu'au bout". "L'exigence que je place en vous, je me l'impose aussi", écrit-il.

Après l'indignation suscitée par la vidéo du passage à tabac, il dit son assurance de pouvoir "compter sur la probité, le sens de l'honneur et l'éthique" des policiers. Et préviens : "dans les prochains jours, les prochaines semaines (...) nul doute que vous serez confronté à la difficulté, aux doutes, voire à la colère ou à la peur. Je sais pourtant que vous vous réaliserez, en hommes et femmes de caractère".