Déconfinement : retrouvez la nouvelle attestation et le résumé des changements du jour

On y est : la première étape du deuxième déconfinement a lieu ce samedi 28 novembre. Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, il se poursuivra le 15 décembre et s'achèvera vers le 20 janvier 2021, date du déconfinement total.

Les assouplissements qui entrent en vigueur ce samedi concernent tout d'abord les commerces. Dès aujourd'hui, les commerces "non essentiels" peuvent rouvrir, à condition de respecter une jauge de 8 m² par client. Afin de tenter de rattraper le chiffre d'affaires perdu - ou du moins, de limiter la casse - les commerces sont autorités à ouvrir jusqu'à 21 heures et le dimanche, pendant tout le mois de décembre.

Autre changement, la règle du "1 heure, 1 kilomètre" pour les déplacements de loisir est allégée. Il est désormais possible de s'échapper de son domicile pour 3 heures maximum, et dans un rayon de 20 km autour de chez soi. Cette sortie doit être liée "soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie". Attention, il reste interdit de changer de lieu de domicile (si tant est que vous ayez une résidence secondaire à 20km de chez vous).

Les sports individuels en extérieur comme le golf, le tennis, l'athlétisme, l'équitation ou les sports nautiques peuvent reprendre aujourd'hui, mais pas les sports collectifs ni les salles de sport.

Les offices religieux peuvent aussi reprendre aujourd'hui. Ce motif fait donc son apparition sur l'attestation de déplacement dérogatoire.

Il reste possible, bien entendu, de se rendre chez un professionnel médical et de se déplacer pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Les nouvelles versions de l'attestation sont disponibles, au format numérique ou à télécharger, sur le site du ministère de l'Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement