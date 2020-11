Producteur passé à tabac par des policiers : Emmanuel Macron réagit dans un long texte sur Facebook

A la veille d’une importante mobilisation et de manifestations ce samedi contre la loi sécurité globale à travers l'Hexagone, Emmanuel Macron a tenu à réagir et à se positionner officiellement dans le débat sur les violences commises au sein de la police, selon des informations de Franceinfo. Après la révélation par le média Loopsider des images du passage à tabac d'un producteur de musique dans le 17e arrondissement de Paris, le chef de l'Etat s'est exprimé sur sa page Facebook.

« Les images que nous avons tous vues de l’agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d’où qu’elles viennent. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme ».

Emmanuel Macron demande au gouvernement « de [lui] faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations ».

Dans ce texte, Emmanuel Macron revient également sur l'article 24 de la proposition de loi sur la « sécurité globale » en réaffirmant son attachement à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

« Je n’ai jamais cessé de défendre ces principes et tous ceux qui l’incarnent. Y compris face à ceux qui, depuis l’étranger, ont pour projet de les faire reculer. Je n’accepterai jamais que ces libertés puissent être reniées ».

Les quatre policiers mis en cause après le passage à tabac d'un producteur de musique ont été suspendus. Ils ont été placés de la garde à vue, ce vendredi après-midi, dans les locaux de l'IGPN.

