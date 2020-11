Iran : un responsable du programme nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh, aurait été assassiné

Un scientifique de haut rang travaillant pour le secteur nucléaire en Iran a succombé à ses blessures après l'attaque de son véhicule par des « terroristes armés » près de Téhéran, selon le ministère de la Défense dans un communiqué.

Selon des informations du Figaro et de l’AFP, l'homme - identifié officiellement comme étant Mohsen Fakhrizadeh - a été « gravement blessé » lorsque sa voiture a été prise pour cible par plusieurs assaillants, qui ont en retour été pris à partie par l'équipe de sécurité du scientifique, selon le communiqué. Les équipes médicales n'ont pas été en mesure de le réanimer.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a condamné cet assassinat dénonçant un « acte terroriste » et évoquant des « indications sérieuses du rôle d'Israël ».

L’homme assassiné ce vendredi, Mohsen Fakhrizadeh, était chef du département recherche et innovation du ministère de la Défense, selon les agences.

Le chef d'état-major iranien, le général de division Mohammad Baghéri, a prévenu qu'une « vengeance terrible » attendait les personnes derrière l'assassinat du scientifique iranien. « Les groupes terroristes et les responsables et les auteurs de cette tentative lâche doivent savoir qu'une vengeance terrible les attend », a-t-il tweeté, selon l'agence de presse étatique Irna. Il a qualifié la mort de Mohsen Fakhrizadeh de « coup amer et lourd ». Selon Mohammad Baghéri, les Iraniens « n'auront pas de repos tant que nous n'aurons pas pourchassé et puni » les personnes impliquées.