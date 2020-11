Donald Trump finit par débloquer le processus de transmission du pouvoir à Joe Biden

Dans un tweet publié hier, Donald Trump, après avoir tout bloqué, a finalement lâché prise. Le président sortant a demandé à Emily Murphy, la directrice de la General Services Administration (GSA) l'agence fédérale des services généraux de l’administration américaine, de commencer la transmission du pouvoir aux équipes de Joe Biden.

Trump a écrit « Dans l'intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux, et j’ai demandé à mon équipe de faire de même. »

L'information fait naturellement la Une de la presse américaine ce mardi matin. Exemple avec le New York Times : "Trump Administration Approves Start of Formal Transition to Biden".

Mais Donald Trump ne reconnaît toujours pas officiellement sa défaite qu'il appellait dans son dernier tweet hier soir "l'élection la plus corrompue de l'histoire politique américaine".