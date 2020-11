Noëlla Rouget, la résistante qui fit gracier celui qui la déporta à Ravensbrück, est décédée

"Nous perdons une grande amie, une très belle personne qui continuera de nous inspirer". C'est par ces mots que ses biographes Brigitte Exchaquet-Monnier et Eric Monnier ont annoncé, ce dimache 22 novembre, la disparition de Noëlla Rouget, résistance et grande figure morale française.

Née à Saumur le 25 décembre 1919, Noëlla Rouget est institutrice lorsqu'elle s'engage dans la Résistance dès 1940, sous l'impulsion de l'appel du général De Gaulle. Elle intègre ensuite le réseau Honneur et Patrie, d’obédience gaulliste, constitué au début de 1941, ainsi que le réseau anglais Buckmaster Alexandre Privet, "depuis juin 1942 jusqu'à la date de son arrestation", selon un certificat établi le 21 août 1945. Le 31 janvier 1944, elle est déportée à Ravensbrück avec presque mille camarades.

Des années plus tard, son dénonciateur, Jacques Vasseur, sera arrêté et condamné à mort par la justice française. Noëlla Rouget, dans une volonté de pardon, obtient alors sa grâce de la part du Général De Gaulle, en 1966. "Les horreurs vécues sous le régime concentrationnaire m’ont sensibilisée à jamais à tout ce qui peut porter atteinte à l’intégrité tant physique que morale de l’homme et j’ai rejoint les rangs de ceux (…) qui font campagne pour l’abolition de la peine de mort", écrit-elle à l'époque.

Dans les années 1980, devant la montée du négationnisme, elle décide de témoigner auprès des jeunes de l’horreur de la déportation.

En février dernier, elle avait reçu les insignes de Grand-Croix de l’Ordre national du Mérite, une distinction accordée seulement à 142 personnes. Elle dédit alors cette distinction à toutes ses camarades de Ravensbrück : "Je suis une des dernières survivantes de l’enfer, j’ai pu tenir cette promesse faite à nos morts de témoigner autant qu’il m’a été possible de le faire".