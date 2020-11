65% des 15-30 ans pensent que le confinement est une bonne mesure

Selon un sondage Odoxa-Dentsu pour France Info et Le Figaro, 65% des 15-30 ans interrogés pensent que le confinement est une bonne mesure.

78% des jeunes interrogés regrettent beaucoup ou assez les réunions de familles, les soirées chez les amis (76%), les sorties dans les bars et restaurants (69%) ainsi que la vie culturelle (65%).

75%, soit les trois-quarts des jeunes disent avoir subi des préjudices importants du fait de cette crise

51% évoquent une baisse du pouvoir d'achat depuis le début de la crise sanitaire, et 45% ont vu un stage ou une formation annulée. 24% ont vécu une rupture amoureuse ou une détérioration de leur vie de couple.

Mais, on note aussi que "Un Français sur deux (49%) et surtout 7 seniors sur 10 (69% des plus de 65ans) pensent que « c’est la jeunesse qui est la plus responsable de la situation sanitaire actuelle car c’est elle qui a le plus propagé l’épidémie ». Chez les jeunes eux-mêmes, 4 personnes sur 10 (39%) partagent ce sévère jugement quant à leur responsabilité."