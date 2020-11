Les véhicules à moteur thermique interdits en Grande Bretagne dès 2030

L'information est à la Une du quotidien conservateur The Times : la Grande Bretagne va interdire la vente des véhicules à moteur thermique (essence et diesel) dès 2030, soit dix ans avant la France où l'on évoque la date de 2040. Boris Johnson très critiqué au sein même de son parti, se met à verdir son discours. Et Boris Johnson ne laisse que cinq ans aux véhicules hybrides qui seront aussi bannis à partir de 2025.

Johnson prend une position avant-gardiste : la Grande Bretagne serait le seul grand pays à basculer aussi tôt. Seule la Norvège dit vouloir faire mieux en évoquant 2025.

Le Times rappelle avoir lancé il y a 18 mois une campagne de presse intituulée "De l'air pur pour tous" (Clean Air For All) pour mobiliser ses lecteurs sur ce thème.

Le Guardian note que cette mesure de lutte contre la pollution atmosphérique ne suffira pas pour que la Grande-Bretagne atteigne les objectifs qu'elle s'est fixée en matière de lutte contre les rejets d'oxyde carbone.

Quoiqu'il en soit, cette mesure aura un impact sur les constructeurs automobiles français et allemands qui exportent une partie de leur production en Grande Bretagne.