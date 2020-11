Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti présentent leur projet de loi contre les "séparatismes"

Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti présentent ensemble leur projet de loi contre les "séparatismes" et ils ont expliqué pourquoi au Figaro : "Nous souhaitons montrer aux Français que nous agissons ensemble, côte à côte. Car rien ne serait pire que de laisser penser que la justice et la police ne sont pas en phase sur ces questions."

Le ministre d l'Intérieur rappelle : "Depuis 2018, pas moins de 380 lieux soupçonnés de radicalisation ont été fermés et 475 étrangers en situation irrégulière inscrits au fichier des islamistes radicaux ont été expulsés. Dont une cinquantaine depuis mon arrivée."

Et Darmanin annonce : "nous allons créer au parquet de Paris un pôle de magistrats spécialement dédiés à la lutte contre la haine en ligne en lien avec Pharos."

Il signale aussi "la création d’un délit de mise en danger de la vie d’autrui par divulgation d’informations liées à sa vie personnelle, et la seconde sanctionnant les pressions exercées sur les agents du service public." avec proposition de comparution immédiate en cas de haine en ligne.

Le projet comprend aussi un identifiant national pourchaque enfant en âge d’être scolarisé : "Nous devons sauver ces enfants des griffes des islamistes. Jean-Michel Blanquer et moi y travaillons. Ce fichier permettra de savoir qui est inscrit à l’école, y compris celle à domicile"