Anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, les patrons de la DGSE et DGSI soulignent leur étroite collaboration et le renforcement de leurs moyens

Cinquième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, le Premier ministre et la maire de Paris, avec quelques ministres, mais sans familles de victimes et sans public, se sont recuueillis sur les différents sites touchés il y a cinq ans : Stade de France, cafés, salle de concert du Bataclan.

Par ailleurs, Le Figaro publie une interview conjointe de Bernard Émié, directeur général de la sécurité extérieure (DGSE) et Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure (DGSI).

"À la fin de ce quinquennat, 2000 agents supplémentaires auront rejoint la DGSI, dont le budget a doublé en cinq ans" indique Nicolas Lerner, qui ajoute que la DGSI et la DGSE travaillent désormais en étroite collaboration : avec "le renforcement de la coordination nationale antiterroriste (CNRLT) et la désignation de la DGSI, en juin 2018, comme «chef de file» de la lutte antiterroriste sur le territoire national. (...) En matière de lutte antiterroriste, nous n’avons plus aucun secret l’un pour l’autre".

"Nous avons gagné 1300 agents depuis dix ans et nous sommes désormais plus de 7 000. Avec la DGSI, nous partageons tout et, de «cousins éloignés», nous sommes devenus des «frères complices»" ajoute de son côté, Bernard Émié. Il souligne, en outre, la collaboration avec des services étrangers : "Avec l’aide essentielle de nos partenaires internationaux, soit des dizaines de services de renseignement étrangers".