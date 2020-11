100.000 verbalisations depuis le début du confinement selon Gerald Darmanin

"Il convient de faire respecter un peu plus encore ce confinement" a affirmé Gérald Darmanin., ce matin sur le plateau de la radio France Info. Il est différent du premier mais il doit être plus respecté". Et il a demandé aux préfets de mieux le faire respecter, alors qu'il est "différend du premier. On va chercher les enfants à l'école, on va travailler

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que 100 000 verbalisations avaient eu lieu depuis le début du 2e confinement et il a ajouté qu'il y avait 12.000 verbalisations dans les dernières 24 heures : "Le rythme s'accélère. Si chacun respecte ces règles sanitaires alors on sortira plus vite" du confinement en rappellant qu'il y avait "plus de 400 morts par jour"