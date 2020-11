Covid-19 : le Professeur Didier Raoult est poursuivi par l'Ordre des médecins pour "charlatanisme" et "information erronée du public"

Didier Raoult devra rendre des comptes et s'expliquer devant ses pairs suite à plusieurs signalements et après une plainte auprès de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Le Professeur Raoult va devoir comparaître devant la chambre disciplinaire d'ici quelques mois. Le traitement de Didier Raoult à l'hydroxychloroquine avait suscité beaucoup d'espoir au début de la crise sanitaire.

"Tout ça n'est pas du droit, mais de la communication", selon l'avocat de Didier Raoult, Maître Fabrice Di Vizio, qui estime que la relaxe de son client serait "une évidence" :

"Le Conseil de l'Ordre des médecins n'a rien de mieux à faire alors que les médecins manquent de tout? L'Ordre joue-t-il encore son rôle principal de corps représentatif des médecins ou est-il devenu un gendarme de la pensée unique ?".

Plusieurs entorses au Code de déontologie lui sont reprochées, selon le Parisien, qui a révélé cette prochaine comparution : "information erronée du public, exposition à un risque injustifié et même charlatanisme". Cette chambre est présidée par un magistrat administratif. Elle peut décider de sanctions allant d'un "simple avertissement" à une "radiation". Cela intervient après la plainte de la Société de pathologie infectieuse de langue française.

Cinq médecins hospitaliers estiment que le discours du Professeur Raoult "s'oppose aux données et résultats scientifiques" et qu'il a prescrit "des thérapeutiques et associations médicamenteuses non éprouvées, au minimum inefficaces, au pire dangereuses".

Le 23 octobre, l'Agence du médicament (ANSM) a décidé de ne pas autoriser largement la prescription d'hydroxychloroquine contre la Covid-19 en refusant de délivrer une recommandation temporaire d'utilisation.

Le Professeur Raoult a déposé un recours devant le Conseil d'Etat pour contester cette décision. L'hydroxychloroquine est commercialisée en France par le laboratoire Sanofi sous le nom de Plaquenil pour d'autres maladies comme des rhumatismes ou certains lupus.