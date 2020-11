Quels sont les lieux où le risque de contamination est le plus élevé ?

Publiée dans la revue Nature, une étude réalisée par une équipe de l'université de Stanford (Silicon Valley, Californie) signalée par Le Figaro, a suivi les mouvements de 98 millions d’Américains à partir des données de leurs téléphones mobiles pour déterminer les lieux de contamination dans les dix principales métropoles américaines, pendant la première vague de l’épidémie aux États-Unis.

Selon cette étude qui n'inclut pas les écoles et les maisons de retraites, la majorité des contaminations est liée à un petit nombre de lieux. Les restaurants sont de très loin les plus gros foyers potentiels, devant les salles de sport, les cafés, les bars, et les hôtels.

L'étude menée par Serena Chang, indique que le le temps que l’on passe dans un commerce et la densité de personnes qu’il reçoit est un paramètre important.

Manger à table à plusieurs, donc sans masque est plus de risqué que, par exemple acheter une nouvelle voiture, alors que la durée de présence est pourtant équivalente.

Le rythme du déconfinement est aussi important. Selon l'étude, après un confinement réouvrir l’intégralité des commerces sans restriction dans une ville comme Chicago, augmenterait de 39 % le nombre d’infections.