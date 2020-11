Etats-Unis Le patron des Républicains au Sénat estime que Trump a le droit de contester les résultats mais il ne reprend pas à son compte ses accusations de fraude

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, l’un des hommes les plus puissants de Washington, a déclaré hier que le président Trump avait parfaitement le droit de ne pas concéder l'élection présidentielle soulignent le Los Angeles Times et le New York Times.

"Le président Trump est à 100% dans son droit d'examiner les allégations d'irrégularités et de peser ses options juridiques" a indiqué le sénateur. "N'écoutons pas de sermons sur la façon dont le président devrait immédiatement et joyeusement accepter les résultats des élections préliminaires, venant des mêmes personnages qui viennent de passer quatre ans à refuser d'accepter la validité de l'élection précédente"

"Notre système résoudra tous les recomptages ou litiges. En janvier, le vainqueur de cette élection posera la main sur une Bible, comme cela s'est produit tous les quatre ans depuis 1793." a ajouté McConnell, qui n'a pas repris à son compte les accusations lancées par Donald Trump.