Coronavirus : le gouvernement réfléchit à rendre obligatoire l'isolement des personnes positives avec des amendes pour celles qui ne le respecteraient pas

Selon Europe 1 le gouvernement français "réfléchit à rendre obligatoire l'isolement des personnes atteintes du Covid-19. Celles-ci pourraient alors être contrôlées de très près, avec des amendes en cas de manquement".

"On doit tout regarder si on veut s’en sortir", justifie un ministre dont Europe 1 ne dnne pas le nom. Après Emmanuel Macron qui avait déclaré, le 28 octobre que « l'isolement plus efficace des personnes positives » était un sujet « sur lequel nous devons encore réfléchir » rappelle Le Point.

Europe 1 ajoute que le ministre de la Santé, Olivier Véran, "a appelé dimanche les parlementaires à se saisir du sujet". Un sujet ultra-sensible qui peut déclencher un vif débat sur la liberté individuelle.

Dans plusieurs pays européens les pénalités ne sont pas symboliques :souligne Le Point : "en Espagne, l'amende peut grimper jusqu'à 600 000 euros, avec une peine de prison en plus. Même chose en Allemagne (jusqu'à 5 000 euros), en Italie ou en Grande-Bretagne (jusqu'à plus 10 000 euros en cas de récidive)."