Donald Trump n'accepte toujours pas de reconnaître qu'il a été battu

Donald Trump ne s'avoue pas vaincu jusqu'à présent. "Signe que le camp trumpien n’est pas encore prêt à concéder la victoire, le chef de la campagne, Bill Stepien, a tenu samedi une conférence téléphonique avec tous les QG de terrain pour les appeler à se tenir prêts à des manifestations de soutien au président," note Le Figaro.

«Il n’appartient pas aux médias de déterminer qui est le président. Le peuple le fait. Quand tous les votes légaux auront été comptés, et les allégations de fraudes examinées, nous saurons qui est le gagnant», remarque Josh Hawley, sénateur du Missouri, car ce sont en effet les médias qui ont déclaré Joe Biden vainqueur, le résultat n'a pas encore été proclamé officiellement, et beaucoup de républicains soutiennent toujours Trump.

Mais des observateurs "soulignent que le silence du leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, reflète le fait que le vent est en train de tourner à Washington, alors que le pays tout entier célèbre Biden."

Finalement on risque peut-être de voir la base militante de Trump continuer à dénoncer comme son leader des élections qu'elle estime truquées, tandis que les caciques du parti républicain à Washington, et certains conseillers de Trump, auraient tendance à le pousser à reconnaître la défaite, préparant déjà le coup d'après : une candidature de Trump lors de la prochaine élection présidentielle.

Persister envers et contre tout, après la proclamation officielle, pourrait aussi abîmer son image auprès des plus légalistes dans son éléctorat, le faire passer pour un mauvais perdant, et gêner son éventuelle candidature en 2024.

