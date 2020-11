Election américaine : Joe Biden serait plus que jamais proche de la victoire

Alors que certains Etats américains n’ont pas encore officialisé leurs résultats, Joe Biden semble avoir pris un avantage décisif dans la course pour la Maison Blanche. Il n'a jamais été aussi proche de devenir président des Etats-Unis, selon des informations de CNN et de CNews. Joe Biden dispose d'une légère avance en Pennsylvanie, en Georgie, dans le Nevada et en Arizona.

Donald Trump, pour son premier tweet de la journée, s'en prend à Philadelphie, où les votes décomptés actuellement favorisent Joe Biden. Il cite un analyste de Fox News affirmant que la ville a «une histoire pourrie en matière d'intégrité électorale».

Le président américain a porté de graves accusations lors d’une allocution jeudi soir depuis la Maison Blanche. Ce discours, remettant en cause la légitimité des résultats et du vote par correspondance, a été en partie censuré et démenti par les médias américains lors de la retransmission de jeudi soir.

L'équipe de campagne de Donald Trump a publié un communiqué dans lequel il déclare pourtant que «l'élection n'est pas terminée. Les fausses projections de victoire de Joe Biden sont basés sur les résultats de quatre Etats qui sont loin d'en avoir fini» avec le dépouillement.

Donald Trump souhaite multiplier les recours juridiques. Donald Trump aurait averti son entourage qu'il n'avait aucune intention de concéder sa défaite, même si les résultats étaient en sa défaveur dans les Etats qui restent incertains.

Tout semble indiquer que Joe Biden sera le 46e président des Etats-Unis. L'espace aérien autour de son domicile a été sécurisé ces dernières heures, selon CNN.

Il pourrait s'exprimer aujourd'hui pour officialiser sa victoire si les résultats venaient à être officialisés.