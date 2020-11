© Mandel NGAN, ANGELA WEISS / AFP © Mandel NGAN, ANGELA WEISS / AFP © Mandel NGAN, ANGELA WEISS / AFP

"Un jour sans fin" Election présidentielle américaine : les résultats pourraient être connus d'ici la fin de la journée en Pennsylvanie Avec Atlantico Rédaction Le dépouillement continue de s'éterniser aux Etats-Unis. Le scrutin présidentiel est extrêmement serré et les résultats se font attendre. Joe Biden, plus proche que son rival des 270 grands électeurs, s’est dit certain de sa victoire. Donald Trump a demandé la suspension du dépouillement dans trois Etats-clés : la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie.

Le dépouillement continue de s'éterniser aux Etats-Unis. Le scrutin présidentiel est extrêmement serré et les résultats se font attendre. Joe Biden, plus proche que son rival des 270 grands électeurs, s’est dit certain de sa victoire. Donald Trump a demandé la suspension du dépouillement dans trois Etats-clés : la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie.