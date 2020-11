Donald Trump vs Joe Biden : suivez la journée de l’élection présidentielle américaine

Le destin politique des Etats-Unis pour les quatre prochaines années sera scellé ce mardi 3 novembre 2020. 230 millions d'Américains sont invités à voter dans le cadre de l’élection présidentielle. L'élection de cette année pourrait enregistrer une forte participation. Le vote anticipé a en effet déjà battu des records face notamment au coronavirus.

Les bureaux de vote ont officiellement ouvert aux Etats-Unis pour cette journée cruciale et décisive pour la démocratie américaine. La participation des citoyens américains pourrait battre des records.

Près de 100 millions d'électeurs sur les 200 millions d'Américains invités aux urnes ont déjà voté. Ce vote par anticipation, très souvent par correspondance, sera une donnée clé du scrutin cette année. C'est la première fois que les élections débutent aux Etats-Unis avec près de la moitié des votes déjà effectués. Ces bulletins seront dépouillés à la fermeture des bureaux de vote.

Le résultat des élections américaines 2020 est entouré de nombreuses inconnues. Il pourrait être consolidé tard dans la nuit ou dans la journée de mercredi.

Le président américain prendra officiellement ses fonctions en janvier prochain.

[16h30]

Le collège électoral

Les électeurs américains élisent leur président au suffrage indirect, par l’intermédiaire des grands électeurs de leur Etat. Ils sont au nombre de 538 dans tout le pays et forment le «collège électoral».

Chaque Etat dispose d'un nombre de grands électeurs égal à celui de ses membres à la Chambre des représentants, qui varie selon la population, et au Sénat (deux par Etat).

A titre d’exemple, la Californie en compte 55 alors que certains Etats beaucoup moins peuplés ne disposent que de trois grands électeurs. Dans tous les Etats, à l'exception du Maine et du Nebraska, le vainqueur du scrutin remporte l’intégralité des grands électeurs. Le candidat qui parvient à réunir le chiffre de 270 grands électeurs est alors officellement élu président.

Lors du dernier scrutin, Donald Trump a pu accéder à la Maison-Blanche en ayant reçu près de trois millions de voix de moins que son adversaire Hillary Clinton. L’élection avait pu être remportée grâce au poids et aux conquêtes des grands électeurs.

[14h45]

Confiance de Donald Trump pour l’issue de l’élection

Donald Trump est confiant pour l’élection présidentielle. Il assure avoir « une très solide chance de gagner» la présidentielle. Le président américain, candidat à sa succession, s’est exprimé lors d'un entretien accordé à la chaîne Fox le jour même de l'élection. Le président républicain a estimé que «les foules incroyables» présentes à ses meetings allaient «se traduire» par des votes en sa faveur et créer la surprise comme en 2016.

«On va gagner très largement au Texas, en Floride, en Arizona. Je pense que les résultats seront très bons pour nous en Caroline du Nord ». Les résultats «seront bons en Pennsylvanie» également selon lui.

[14h30]

Les derniers sondages

Selon les études d'opinion établie par le site RealClearPolitics, Joe Biden, avec 50,7% des intentions de vote, disposerait d’une avance de 6,8 points sur Donald Trump (43,9%). Cet avantage est resté globalement stable. Donald Trump va-t-il réussir à inverser cette tendance et ces courbes des sondages comme lors de la précédente face à Hillary Clinton ? Réponses dans quelques heures…

Heure approximative des résultats ?

Avec l’importance du vote par correspondance cette année et avec la pandémie de Covid-19, de nombreuses inconnues demeurent pour l’officialisation des résultats de l’élection présidentielle américaine. Traditionnellement, le vainqueur est connu dans la nuit de mardi à mercredi. Il y a quatre ans, la victoire de Donald Trump a été prononcée à 2h31(heure locale, à Washington).

Dépenses des candidats

Les sommes levées et dépensées par les équipes de campagne ont atteint des sommets et dépassé de nouveaux records, malgré l’épidémie de coronavirus et les restrictions sur la campagne et pour les meetings. 6,6 milliards de dollars ont été déboursés par les candidats à la présidentielle, soit 2 milliards de plus que lors du duel Clinton-Trump, selon une étude du Center for responsive politics.

Etats clés de l’élection présidentielle américaine

La présidentielle américaine devrait se jouer dans dix «swing states». Ces Etats américains sont susceptibles de basculer d'un parti à l'autre et de bouleverser considérablement le cours de l’élection tout au long de la soirée et de la nuit de mardi. Les candidats Donald Trump et Joe Biden ont décidé de multiplier les déplacements dans ces Etats afin de mobiliser un maximum d’électeurs.

Parmi les Etats clés cette année figurent la Californie, la Pennsylvanie, le Michigan, la Floride, la Caroline du Nord, le Wisconsin, l’Arizona ou bien encore le Texas.

Clips de campagne

Les deux candidats ont multiplié les clips de campagne ces derniers mois. Le président sortant Donald Trump a été très critiqué par le camp des démocrates pour sa gestion de la crise du Coronavirus.

