Mali : l'armée française neutralise une cinquantaine de combattants djihadistes

Lundi 2 novembre au soir, l’état-major des armées a convoqué une conférence de presse exceptionnelle pour faire part d’un succès majeur de ses soldats souligne Le Monde.

"Une centaine de djihadistes ont été éliminés entre mercredi et vendredi dans plusieurs opérations" écrit Le Monde.

La ministre Française des Armées, Florence Parly a déclaré « une opération de grande importance a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane et qui a permis de neutraliser plus de 50 jihadistes, soit l’équivalent d’une katiba, en confisquant également du matériel et porte un coup significatif à un groupe terroriste affilié à al-Qaïda qui opère près de la frontière avec le Burkina Faso. »

Appuyées par des Mirage 2000 venus de Niamey et au moins un drone Reaper, les forces spéciales ont donné l’assaut, engageant plusieurs dizaines de commandos au sol et les combats ne s’achevant qu’au petit matin précise RFI.

"Quatre terroristes ont été capturés lors de cette opération strictement française qui a visé le groupe Ansarul Islam, affilié au Rassemblement pour la victoire de l'Islam et des musulmans (RVIM), qui se revendique d'Al-Qaïda. Du matériel a été saisi : des motos, des armes, une veste piégée, des moyens de transmission…" d'après Le Figaro.