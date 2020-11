Conflans-Sainte-Honorine : Jean Castex a rendu hommage à Samuel Paty

Deux semaines après la mort du professeur de collège Samuel Paty, les élèves et les enseignants ont rendu hommage ce lundi à ce professeur assassiné lors de l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine.

En ce lundi 2 novembre, les élèves ont repris le chemin de l’école après la période des vacances de la Toussaint. L'hommage à Samuel Paty au sein des écoles était organisé à 11h ce lundi. Partout en France, la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès a été lue. Une minute de silence a ensuite été respectée à la mémoire du professeur d’histoire-géographie.

La rentrée devait être initialement décalée à 10 heures afin de permettre au corps enseignant de chaque établissement de préparer cette cérémonie. La rentrée s'est finalement déroulée plus tôt, à l'heure habituelle.

Le Premier ministre Jean Castex a donc également rendu hommage ce lundi à Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine en observant une minute de silence avec les élèves d’une classe de CM2. Jean Castex était accompagné du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer.

Jean Castex est arrivé vers 9h30 au collège du Bois d’Aulne, où travaillait le professeur d’histoire. Il a échangé avec la communauté éducative. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessaire reconstruction collective et le rôle central des professeurs dans l’école de la République. Jean Castex et Jean-Michel Blanquer se sont ensuite rendus vers 11 heures à l’école primaire voisine le Clos d’en Haut de Conflans-Sainte-Honorine où, après avoir écouté la lecture par trois élèves de la lettre aux enseignants de Jean Jaurès, ils ont observé une minute de silence avec un peu de retard sur l’horaire prévu. Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ont interrogé les élèves sur la signification de l’hommage à Samuel Paty et sur les symboles de la République.

"Si des dérapages ont lieu" à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty dans les établissements scolaires, "nous ne laisserons pas passer les choses", selon les précisions (sur France Bleu Paris) d'Antoine Destrés, le directeur de l'académie de Paris :

"Des remontées seront faites en direction du rectorat, mais aussi du parquet".