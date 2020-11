Rentrée scolaire sous haute tension civique, sanitaire, et sécuritaire pour 12 millions d'élèves

"Protocole sanitaire renforcé, durcissement des mesures de sécurité dans le contexte du plan Vigipirate-alerte attentat, et inquiétudes autour de l'hommage à Samuel Paty… La reprise des élèves, ce lundi après deux semaines de vacances, s'annonce particulièrement tendue" soulignent Les Echos.

Pour se rendre à l'école ce matin, les élèves seuls ou avec leur parent doivent être porteurs d'une attestation de déplacement comme pour n'importe quelle sortie. De plus l'élève devra avoir une attestation spéciale permanente tamponnée par son établissement scolaire.

Une fois arrivé dans son établissement (dans un certain flou, certains commençent à 10 h, d'autres à 8 h) l'élève devrait constater des changements avec un protocole sanitaire renforcé selon le ministère de l'Education. Mais mise à part le fait que les élèves devraient rester dans la même classe quelle que soit le cours, et les enfants à partir de 6 ans devront porter un masque, comme les plus grands.

Il n'y aura sans doute pas beaucoup d'autres changements. Selon une syndicaliste, directrice d'une école maternelle, interrogée par BFM TV : "La distanciation physique est impossible à mettre en oeuvre".

Reste à savoir ensuite coment va se dérouler l'hommage au professeur tué par un terrirste islamiste. Mise à part la minute de silence, on sait pas trop comment l'hommage annoncé va se dérouler. Est-ce ce matin à la rentrée, aujourd'hui, ou bien dans la semaine ?

En tout cas note 20 Minutes à Conflans, au collège du Bois d’Aulne, les élèves ne prendront pas le chemin du collège ce lundi, mais demain mardi. Et quatre élèves de collège du Bois d'Aulne à Conflans, impliqués à divers degrés dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, ne feront pas leur rentrée dans cet établissement.