Pas de réouverture des petits commerces, mais fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces à partir de demain

"Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées par le président de la République et le Gouvernement : il n'y aura pas de réouverture dans l'immédiat des commerces non-essentiels.

Ces mesures, nous les prenons pour protéger les Français" Jean Castex a été très clair : confinement maintenu pour les petits commerces, mais les produits qui ne peuvent pas être vendus dans les petits commerces, ne seront pas non plus vendus dans les grandes surfaces.

"J'ai été maire d'une commune rurale : ce commerce de proximité, je le connais bien et c'est un crève-coeur de devoir prendre aujourd'hui ces dispositions.

Ils ne sont coupables de rien. Nous allons les accompagner, les aider, et les soutenir massivement pour qu'aucun ne ferme" a ajouté Jean Castex.

Le Premier ministre a annoncé des crédits supplémentaires : "On va arrêter 20 milliards de crédits supplémentaires pour venir au secours de tous ces secteurs. Deuxièmement, le président de la République a dit que l’on allait faire un point dans quinze jours. Pour voir si la situation s’améliore, pour voir comment ils pourront sortir de cette situation."