Sept Français interrogés sur dix (sondage Odoxa pour Figaro et France Info) se disent favorables au nouveau confinement qui vient de débuter

La grande majorité des Français approuvent le reconfinement : "C'est ce qu'indiquent 70% d'entre eux dans une étude Odoxa-Dentsu Consulting réalisée pour Le Figaro et France Info. Plus de la moitié des sondés (51%) affirment par ailleurs avoir été convaincus par l'allocution prononcée mercredi soir par Emmanuel Macron. C'est 9 points de plus que lors de l'annonce du couvre-feu, il y a deux semaines".

Le maintien de l'ouverture des crèches, écoles, collèges et lycées est approuvé par 64% des personnes interrogées

Par contre "la fermeture des commerces «non essentiels» pendant au moins 15 jours, est désapprouvée par une courte majorité de 52% : pour Odoxa, cela signifie aussi que le président a "encore du mal à convaincre la moitié de la population".

Ce sondage a été réalisé par internet les 28 et 29 octobre 2020 auprès d'un échantillon de 1 002 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.