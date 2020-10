L’eurodéputé Pierre Larrouturou débute une grève de la faim pour réclamer une taxe sur la spéculation financière

Pierre Larrouturou, eurodéputé français et rapporteur général du budget européen 2021, a décidé d’entamer une grève de la faim. Avec cette annonce ce mercredi 28 octobre, il entend dénoncer certaines coupes dans le prochain budget de l'Union européenne. Il réclame également une taxe sur la spéculation financière. Il s’est exprimé lors d’un discours au Parlement :

"Les gens n'en ont pas conscience, mais on va vers une situation où il n'y aura quasi plus d'argent pour le climat, la santé, rien de sérieux pour l'emploi. La seule solution, c'est d'augmenter les ressources propres de l'Union européenne avec une vraie taxe sur les transactions financières, qui permettrait de rembourser le plan de relance, tout en finançant la santé et le climat".

Il faisait ainsi référence au plan de relance de 750 milliards d'euros, approuvé en juillet par les dirigeants européens. Il est financé par l'emprunt et adossé à un budget européen de 1.074 milliards d'euros pour la période 2021-2027.

Les eurodéputés réclament 39 milliards d'euros supplémentaires pour l'éducation, la recherche, la santé ou le climat. Afin d’y parvenir, les élus européens ont suggéré de nouvelles sources de revenus. Une taxe sur les transactions financières (TTF) pourrait rapporter 57 milliards d'euros par an.

Pierre Larrouturou a précisé son intention sur le projet de taxe pour lequel il plaide :

"Si on ne taxe pas la spéculation, le Pacte vert européen est mort [...] les belles paroles sur la loi climat et la création d'emplois verts, tout cela restera lettre morte et nous conduit vers une planète morte. […] On fonce vers le chaos social, climatique et sanitaire. Tout se joue dans les quinze prochains jours".