Le CFCM considère que les "musulmans ne sont pas persécutés" en France

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un appel au boycott des produits français ce lundi suite au discours d'Emmanuel Macron lors de l'hommage à Samuel Paty, l'enseignant tué lors de l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine.

De nombreuses voix se sont élevées en France pour protester contre cette annonce et cet appel du dirigeant turc envers les pays musulmans.

Le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Mohammed Moussaoui, a également tenu à réagir. Selon des informations du Point, il a appelé lundi les musulmans de France à défendre "l'intérêt" du pays en ne suivant pas ce boycott qu'il considère comme "contreproductif" et créant de la "division".

Mohammed Moussaoui, le président du CFCM, s'est exprimé auprès de l'AFP :

"La France est un grand pays, les citoyens musulmans ne sont pas persécutés, ils construisent librement leurs mosquées et pratiquent librement leur culte. Nous savons que les promoteurs de ces campagnes disent défendre l'islam et les musulmans de France, nous les appelons à la sagesse [...] toutes les campagnes de dénigrement de la France sont contreproductives et créent de la division".

Sur la question des caricatures de Mahomet, Mohammed Moussaoui précise que la loi "n'oblige pas à aimer ces caricatures, elle leur donne même le droit de les détester" mais il a tenu à soutenir la position d'Emmanuel Macron. Lors de l'hommage à Samuel Paty, le chef de l'Etat avait lancé un appel "à ne pas renoncer à la caricature, toutes les caricatures, sous la pression des terroristes".

Les propos d'Emmanuel Macron ont entraîné de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et ont provoqué des manifestations et des appels au boycott des produits français.

Une réunion entre le président Emmanuel Macron et le CFCM était d'ailleurs organisée à 16 heures à l'Elysée ce lundi, selon des informations du Point.