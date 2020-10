"Autour de 100.000 cas" de Covid-19 par jour, en France selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique

"Il y a probablement plus de 50.000 cas par jour. Le Conseil scientifique estime que l'on est plutôt autour de 100.000 cas par jour", a expliqué ce lundi matin sur RTL, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique.

Il précise : "Entre les cas diagnostiqués, les cas qui ne se font pas diagnostiquer, les cas asymptomatiques... On est autour de ce chiffre. On a un virus qui circule de façon extrêmement rapide"

Le professeur a évoqué deux hypothèses : soit "un couvre-feu plus massif à la fois dans ses horaires et dans son étendue qui puisse être mis en place le week-end" soit un confinement "moins dur que celui de mars dernier. Il permettrait à la fois le travail, qui doit s'accentuer en télétravail, et permettrait de conserver une activité scolaire et une activité économique". Il serait mis en place dès à présent et serait "de courte durée".