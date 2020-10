L'épidémie de Covid-19 a franchi un nouveau seuil avec 52.010 nouveaux cas en 24 heures, selon les chiffres officiels publiés hier soir

En France, 52.010 nouveaux cas en un jour, et dans le monde 465.319 nouveaux cas en un jour, samedi, selon l'OMS, la pandémie ne ralentit pas dans l'Hexagone, dans de nombreux pays en Europe et dans le reste du monde. Plusieurs pays européens ont renforcé leur arsenal pour faire face à cette deuxième vague.

Couvre-feu dans toute l'Espagne sauf dans les îles Canaries a annoncé le premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Fermeture des cinémas, théâtres, salles de sport et piscines à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 novembre en Italie.

De nouvelles manifestations ont eu lieu en Italie, et en Allemagne, contre les restrictions mises en place.

Par ailleurs, la pandémie aggrave les inégalités : "Près de Saint-Etienne ou dans la métropole lilloise, certains des quartiers les plus défavorisés sont aussi les plus touchés par l’épidémie (Libération) Les facteurs aggravants liant pauvreté et maladie ont fait l’objet d’une étude de l’Inserm" selon Libération qui fait sa Une sur ce sujet "Coronavirus Les pauvres au creux de la seconde vague". Même sujet à la Une de la Voix du Nord : "La misère s'accroit"