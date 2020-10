Covid-19 : Jean Castex annonce l'instauration du couvre-feu pour 38 nouveaux départements et la Polynésie dès samedi

Jean Castex a fait le point ce jeudi sur la situation sanitaire en France dans le cadre d'une conférence de presse. Différents ministres, comme Olivier Véran (Santé) et Roselyne Bachelot (Culture), se sont exprimés pour apporter des réponses concrètes et tenter de rassurer la population sur le renforcement des mesures et sur les dispositifs d'aides qui seront déployés.

Jean Castex a averti ce jeudi que "le mois de novembre" serait "éprouvant" et que "le nombre de morts" allait "continuer d'augmenter" en raison du rebond de l'épidémie à travers l'Hexagone.

38 nouveaux départements ainsi que la Polynésie seront soumis au couvre-feu dès vendredi à minuit, selon les précisions du Premier ministre :

"Clairement, les semaines qui viennent seront dures, nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain".

Ces nouveaux département vont être placés en alerte maximale et donc sous couvre-feu entre 21 heures et 6 heures afin d'endiguer l'épidémie en France. La mesure va s'appliquer dans la nuit de vendredi à samedi, à partir de minuit.

Au total 54 départements sont donc concernés par les mesures de restrictions soit 46 millions de Français.

Près de 27.000 nouveaux cas ont été recensés en France mercredi.

Des mesures plus dures pourraient éventuellement être imposées dans les semaines ou les mois à venir en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Cédric O a encouragé les Français à télécharger la nouvelle application déployée par le gouvernement "Tous Anti Covid". Cet outil permet notamment de s'informer sur l'évolution de l'épidémie et d'être alerté d'éventuels cas contacts.

Roselyne Bachelot a précisé que des aides financières allaient être apportées au secteur de la culture, pour le monde du cinéma et du théâtre. Un total de 30 millions d'euros seront apportés à la filière cinéma et 85 millions d'euros pour le spectacle vivant.