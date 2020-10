Covid-19 : plusieurs départements vont basculer en alerte maximale jeudi

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé ce mercredi lors de son point presse à l'issue du Conseil des ministres que le gouvernement annoncerait ce jeudi 22 octobre de nouveaux basculements de départements en alerte maximale. Cette décision est liée à l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Ces annonces seront effectuées par Jean Castex lors d'une conférence de presse.

"Je peux vous dire s'agissant de la conférence de presse de demain, c'est qu'elle verra l'annonce d'un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux", selon Gabriel Attal.

Le gouvernement a également l'intention de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Un projet de loi a d'ores et déjà été présenté en Conseil des ministres ce matin et l'Assemblée nationale siégera exceptionnellement samedi et dimanche pour l'examiner avant de passer au Sénat.

L'état d'urgence sanitaire est en vigueur jusqu'au 16 novembre. L'extension au-delà d'un mois de ce régime d'exception nécessite un vote du Parlement.

Ce dispositif d'état d'urgence autorise à limiter voire interdire les déplacements, ou à instaurer des confinements partiels ou complets de la population.

Selon le même texte, le gouvernement entend aussi pouvoir appliquer des mesures de restrictions de circulation, de rassemblements ou d'ouvertures des établissements au moins jusqu'au 1er avril 2021, sur tout ou partie du territoire et en fonction de la situation épidémique.

Ce texte permet au gouvernement de prendre des ordonnances jusqu'au 1er avril 2021, essentiellement en matière d'emploi et du Code du travail.