Les collègues de Samuel Paty expriment leur "vive inquiétude face à l'impact des réseaux sociaux"

Les professeurs du collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, les collègues de Samuel Paty, ont livré pour la première fois leur ressenti dans un communiqué diffusé par la rédaction de Franceinfo ce mardi. Ils ont tenu à exprimer leur émotion suite à cette tragédie et apporter leur solidarité à la famille de cet enseignant tué lors d'un attentat vendredi dernier.

"Nous tenons tout d'abord à exprimer notre immense tristesse et tout notre soutien à la famille de Samuel. Nous savons que le drame qui touche notre collège bouleverse l'ensemble de la profession. [...] A travers lui, c'est toute l'école républicaine qui est visée. Aujourd'hui, nous réaffirmons, plus fort que jamais, notre attachement à ces valeurs et notre détermination à les transmettre au quotidien dans l'intérêt des élèves".

Au coeur de ce communiqué les confrères de Samuel Paty ont également tenu à dénoncer l'influence et le poids des réseaux sociaux :

"Par ailleurs, nous exprimons notre vive inquiétude face à l'impact des réseaux sociaux. La rapidité avec laquelle l'information est diffusée au plus grand nombre, et son aspect irréversible, sont un véritable fléau dans l'exercice de notre métier. Aussi, nous réclamons le droit d'exercer notre profession dans le respect de la liberté pédagogique et en toute sécurité".

Un hommage national sera rendu à Samuel Paty ce mercredi depuis la Sorbonne.