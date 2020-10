Mort de Samuel Paty : le terroriste était en contact avec les auteurs des vidéos qui visaient l'enseignant

L'enquête sur l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine vient de franchir une nouvelle étape. Les investigations auraient permis de confirmer que l'auteur de l'attaque contre Samuel Patty était bien entré en relation, via les réseaux sociaux, avec les auteurs de vidéos et de publications ayant dénoncé et visé Samuel Paty.

D'après la rédaction de BFMTV, Abdoullakh A., l'assaillant de Samuel Paty, a cherché à se renseigner sur sa victime avant de passer à l'acte. Il a contacté le père d'une élève qui s'est plaint du professeur dans plusieurs vidéos publiées sur Facebook, ainsi que le militant Abdelhakim Sefrioui qui a accompagné le parent d'élève pour voir la principale du collège.

L'auteur de l'attaque aurait cherché à obtenir des détails sur ce qui s'était passé durant le cours d'Education civique de Samuel Paty.

Onze personnes sont toujours en garde à vue dans l'enquête sur cet attentat ayant visé un enseignant à Conflans-Saint-Honorine.