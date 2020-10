Bruno Le Maire contredit Roselyne Bachelot qui souhaitait un aménagement du couvre-feu pour les cinémas et les salles de spectacles

Invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC/BFM TV, vendredi matin, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, contredit totalement les déclarations de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, concernant d'éventuels aménagements du couvre-feu au profit des salles de spectacle et de cinéma.

Roselyne Bachelot déclare dans le Parisien qu'elle est favorable à ce que les spectacles et films se terminent à 21 h, et que le billet serve de sauf-conduit pour que les spectateurs quittent la salle à 21 h, et rentrent chez eux ensuite. Alors que la règle annoncée par le gouvernement stipule que chacun doit être chez soi à 21 h, sauf de rares exceptions (personnel hospitalier etc..)

"Je suis contre toute exemption sauf pour les personnels de santé, les urgences, si vous devez aller voir quelqu'un malade..." a répondu le ministre de l'Economie ajoutant ""Si vous commencez à multiplier les exemptions, à dire que pour tel secteur d'activité ça ne sera pas 21h mais 22h... Que pour les autres ça sera 22h30...On ne va pas s'en sortir!"