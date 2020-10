Perquisitions dans les bureaux et domiciles d'Olivier Véran et Jérôme Salomon

Des perquisitions ont eu lieu ce jeudi matin aux domiciles et dans bureaux du ministre de la Santé Olivier Véran et du directeur général de la Santé Jérôme Salomon, dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise dû à l’épidémie de Covid-19. Afnès Buzyn, ex-ministre de la Santé et Edouard Philippe sont également concernés par ces perquisitions selon France Info.

Ces perquisitions ont été ordonnées par la commission de l’instruction de la cour de justice de la République, suite aux plaintes de médecins et d’associations.