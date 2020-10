20 millions de Français sous couvre-feu : « Il serait disproportionné de reconfiner » a déclaré Emmanuel Macron hier soir

"L’« électrochoc » souhaité en annonçant un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit grandes métropoles – dès samedi entre 21 heures et 6 heures – avant que la situation ne dégénère davantage vise, de fait, à éviter un nouveau confinement. « Il serait disproportionné de reconfiner », a martelé M. Macron. La mesure qui s’était imposée au printemps mettant le pays à l’arrêt pendant huit semaines et faisant plonger l’économie de 27 % est une « ligne rouge » pour le gouvernement, confie une source au ministère de l’économie." selon Le Monde.

"L'objectif est de «réduire nos contacts les plus festifs» mais de «continuer à avoir une vie sociale» dans les «écoles», les «universités» ou encore les «associations»." analyse Le Figaro.

"«On n’ira plus chez des amis, on n’ira plus faire la fête», a insisté Macron qui, pour la première fois, a utilisé le terme de «deuxième vague». Et s’il a assuré que «nous n’avons pas perdu le contrôle», il a appelé chacun à être «conscient des risques et de l’enjeu» : «Nous sommes tous des acteurs de cette lutte.»" remarque Libération.

"Mercredi, la France a enregistré plus de 22.000 cas supplémentaires de contamination, tandis que la situation devient particulièrement inquiétante en Île-de-France" constatent Les Echos) : "L'horaire de début de ce couvre-feu a fait l'objet de nombreux débats entre les ministres, finalement tranchés mercredi. Entre le maintien de la vie économique et la lutte contre l'épidémie, l'équilibre a été complexe à trouver. Ce couvre-feu est la mesure la plus drastique prise par le gouvernement depuis le confinement, qui a duré du 17 mars au 11 mai"