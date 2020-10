Une dizaine de professeurs de droit contre la police de la pensée qui s'en prend à un de leurs collègues

Une dizaine de professeurs de droit, dont le constitutionnaliste Olivier Beaud (Paris 2-Panthéon-Assas) et le civiliste Rémy Libchaber (Paris-1-Panthéon-Sorbonne) dénoncent, dans une tribune transmise au Point, le « lynchage médiatique » et la mise « au pilori » de leur collègue Aram Mardirossian, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec son intervention maladroite.

Le 29 septembre, à propos du mariage pour tous, Aram Mardirossian, déclarait : « Donc, il va y avoir forcément quelqu'un, un jour, qui va aller devant un tribunal et qui va dire : “Voilà, je suis discriminé, j'ai une jument, je l'adore, je ne peux pas l'épouser, c'est un scandale. C'est une discrimination !”

Le cours filmé a été mis en ligne sur les réseaux sociaux. Depuis le professeur est inondé d'insultes par email. Il n'a pas remis les pieds à la faculté et assure ses cours en visioconférence, des étudiants l'ayant menacé de venir « bordéliser son amphi ». De plus, certains de ses collègues veulent sa sa suspension et son passage devant le conseil de discipline.

« Cette affaire pose donc dans toute sa gravité la faculté qui doit être reconnue à un professeur de critiquer l'évolution du droit positif et d'user de provocation pour faire réfléchir les étudiants. » estiment les signataires de cette tribune.