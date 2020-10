mardi Alors qu'Emmanuel Macron préside un Conseil de défense ce matin, on parle d'un éventuel couvre-feu avec des restrictions nocturnes de circulation écrit Le Point : "Selon plusieurs sources au sommet de l'État, l'hypothèse d'un couvre-feu nocturne dans les zones le plus à risque, en particulier Paris et l'Île-de-France, est à l'étude avec différents scénarios de mise en application : à partir de 20 heures, 22 heures ou 23 heures, comme à Berlin ou Francfort, en Allemagne, depuis ce week-end".

Au sein de la macronie, le débat est vif selon l'hebdo D'un côté, certains attendent mercredi soir un président « père de la nation » et « un électrochoc » pour responsabiliser les Français. « Si on continue comme ça, on sera à sursaturation dans les réas à Paris dans quinze jours ! » ajoute Le Point, Tandis que d'autres, "en revanche, mettent en garde contre la difficulté à faire appliquer, et plus encore à faire respecter, une mesure du type du couvre-feu".

Selon LCI, "le couvre-feu "fait partie du panel" d'options que l'exécutif peut prendre pour contenir la progression de l'épidémie dans la capitale. Une hypothèse d’autant plus crédible que le gouvernement l’a déjà organisée en Guyane depuis plusieurs semaines, et qui "a fait ses preuves", nous indique une source gouvernementale."