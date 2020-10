Le coût exorbitant de la campagne présidentielle américaine : Biden et Trump ont chacun déjà dépensé plus de 350 millions de dollars

Dans les élections aux Etats-Unis, "le candidat qui lève le plus d'argent gagne presque toujours . Et ces votes ne sont pas bon marché. Les élections américaines sont souvent parmi les plus chères au monde" souligne le site Quartz.

Il reste moins d'un mois avant l'élection présidentielle américaine, mais Joe Biden et Donald Trump ont déjà, chacun, dépensé plus de 350 millions de dollars chacun pour leur campagne.

Si les candidats dépensent simplement plus, obtiendront-ils plus de votes? Pas toujours. Beaucoup d'électeurs votent pour le même parti, depuis des décennies, voire des générations. On constate aussi que les publicités politiques ne sont pas particulièrement efficaces, et c'est pourtant là qu'on trouve une part importante du finacement d'une campagne.

Mais attention les dépenses des candidats ne représentent qu'une partie du coût total de l'élection : "Ces chiffres n'incluent aucun financement apporté par les partis respectifs des candidats ou les dépenses des comités d'action politique (CCP) en leur nom."

Quelques chiffres permettant d'estimer le coût par vote du gagnant : en 2004, George Bush a dépensé 8 dollars par vote, en 2008, Barack Obama a dépensé 13 dollars par vote, en 2016, Donald Trump a moins dépensé avec 5,8 dollars par vote. C'est bien sûr énorme par rapport à Emmanuel Macron en 2017, qui a dépensé 1 dollar vote selon Quartz. Mais, étrangement, moins que la dernière élection présidentielle en Inde en 2019, où le parti actuellement au pouvoir avait dépensé 18 dollars par vote acquis en sa faveur.