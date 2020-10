Régionales : Audrey Pulvar propose "la gratuité totale" des transports d'Île-de-France

L'adjointe d'Anne Hidalgo chargée de l'agriculture et de l'alimentation durable, Audrey Pulvar, possible tête de liste de gauche aux élections régionales en Île-de-France, se déclare dans une interview au JDD publiée ce 11 octobre favorable à la gratuité des transports collectifs en Île-de-France.

"Une des mesures phares que nous allons mettre en œuvre est la gratuité totale - pour tous - des transports en commun sur l'ensemble du réseau", déclare l'ancienne journaliste. "C'est une question de justice sociale, d'accompagnement des classes populaires dans la transition écologique et de désenclavement des territoires", ajoute-t-elle.

Pour financer cette mesure, estimée à 2,5 milliards d'euros par an (moins les 250 millions d'euros qui seront économisés sur la billetterie, l'entretien des portiques), elle propose "un financement par une contribution sur l'e-commerce et sur les entreprises les plus polluantes".

Malgré cette gratuité, elle propose d'investir sur les transports en commun pour "améliorer le maillage et les dessertes, les moderniser, les rendre plus confortables, favoriser la multimodalité, les parkings relais, le covoiturage, l'autopartage et le vélo".

Alors qu'Audrey Pulvar est pressentie pour être tête de liste aux régionales, elle temporise : "l'heure n'est pas à la candidature mais j'y suis prête. J'ai été très claire avec les 230 premiers signataires de l'appel "Ile-de-France en commun" que j'ai lancé. Au bout de cet appel, il y aura, peut-être, ma candidature en tête de liste." Si elle refuse de se déclarer dès aujourd'hui, c'est parce qu'une "candidature se construit collectivement et étape par étape. La première de ces étapes, c'est le rassemblement de la gauche écologiste, il est en bonne voie. Je ne serai pas la candidate d'un parti, mais d'un rassemblement."