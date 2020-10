Suez - Veolia : le tribunal de Paris ordonne "la suspension de l'opération" en référé

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné ce vendredi en référé la "suspension de l'opération" d'acquisition par le géant de l'eau et des déchets Veolia des actions de son concurrent Suez et de l'OPA de Veolia sur Suez.

Cette suspension a été décidée tant que les comités sociaux et économiques (CSE) de Suez et Suez Eau France n'auront pas été "informés et consultés" sur les décisions déjà prises, selon l'ordonnance de référé consultée par l'AFP.

Les instances représentatives des salariés de Suez avaient assigné en référé Engie et Veolia pour n'avoir "pas été informées et consultées régulièrement sur ce projet".

Les syndicats de Suez reprochent d'ailleurs aux deux géants d'avoir orchestré cette opération bien avant l'annonce officielle de l'offre de Veolia fin août.