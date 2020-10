Paris : de nouvelles mesures seront déployées dès ce mardi dont la fermeture des bars

Les préfets de police et d'Ile-de-France ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont tenu une conférence de presse commune ce lundi 5 octobre. Parmi les principales restrictions et les nouvelles mesures dévoilés, la fermeture totale des bars à Paris a été annoncée. Les congrès, salons et représentations de cirque seront aussi interdits.

Les salles de sport et de fitness resteront bien fermées. Même chose pour les gymnases, les salles polyvalentes et les piscines (sauf pour les activités des mineurs). Les clubs de jeux, les salles de danse et les salles de jeux seront également fermées.

De nouvelles mesures vont concerner les centres commerciaux et les grands magasins. Ils devront accueillir au maximum un client pour 4m2 de surface.

Les restaurants pourront rester ouvert en respectant scrupuleusement un nouveau protocole sanitaire renforcé. Il devrait être officialisé "dans la journée", selon les précisions de Didier Lallement, le préfet de police de Paris.

Dans les Ehpad, les visites ne seront plus autorisées qu'uniquement sur rendez-vous, avec deux personnes maximum.

Les événements de plus de 1.000 personnes et des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public seront interdits.

L'achat et la consommation d'alcool après 22h reste interdit.

Ces mesures seront appliquées pour deux semaines, jusqu'au lundi 19 octobre.

Une évaluation de la situation épidémique aura lieu afin de déterminer s'il convient de maintenir ou pas ces restrictions.

Les lieux culturels (les théâtres, les cinémas et les musées) ont encore la possibilité d'accueillir du public en respectant le protocole actuel, très strict.

Les entreprises sont fortement incitées également à recourir au télétravail.

La maire de Paris Anne Hidalgo a précisé qu'elle entendait engager "tous ses services pour accompagner ces mesures de l'Etat", y compris les "équipes de prévention et de sécurité de la future police municipale parisienne".