Selon Élisabeth Borne, l'index d'égalité femmes-hommes n'est pas respecté par près de 17 000 entreprises

Mis en place en mars 2019, l'indice d'égalité femmes-hommes doit être calculé et publié tous les ans sur internet par les entreprises d'au moins 250 salariés. Il comprend cinq critères, dont l'écart de rémunération femmes-hommes, dans les augmentations annuelles, au rerour de congé maternité, dans les promotions et parmis les plus gros salaires de l'entreprise.

Elisabeth Borne précise qu'"En mars 2020, 77% des entreprises de plus de 1 000 salariés avaient renseigné leur index. Elles sont aujourd'hui 97%", elle ajoute que "52% ont fait l'effort de le remplir malgré le contexte sanitaire et économique" et qu'elle va "maintenant mobiliser les services de la Direction générale du travail pour contacter les 16 680 entreprises de 50 à 250 salariés qui n'ont pas encore rempli cet index".

En 2020, sur 4 000 interventions auprès d'entreprises dont la note était basse, seules deux entreprises ont été sanctionées dont l'une devra payer une amende de 0,8% de sa masse salariale. La ministre pointe du doigt les secteurs de la construction, de l'énergie ou des industries extractives pour le peu d'avancement sur ce sujet.