Voici les solutions proposées par les restaurateurs pour éviter la fermeture de leur établissements

Ils veulent rester ouverts envers et contre tous. Pour éviter les faillites et le marasme économique d'une fermeture en bon et due forme, les organisations GNI hôtellerie et restauration (représentant les indépendants), UMIH (hôtellerie), SNRTC (restauration thématique et commerciale) et GNC (chaînes hôtelières), ont détaillé dans un communiqué commun les mesures pouvant être evisagées pour ralentir la propagation de l'épidémie :

- La mise en place d'un mètre de distance entre les tables. Cependant, augmenter la distance serait impossible économiquement.

- Une jauge de capacité. Celle-ci serait affiché à l'entrée de l'établissement ce qui faciliterait d'éventuels contrôles.

- La paiement à table pour limiter les déplacements.

- Un "carnet de rappel". À l'instar de ce qui a été mis en place en Espagne, les clients indiqueraient leurs coordonnées pour pouvoir être rappelés par l'ARS en cas de besoin.

Désormais, c'est au tour du Haut Conseil de la santé publique de se prononcer sur l'efficacité de ces mesures. Le gouvernement doit ensuite décider si elles sont pertinentes ou si la situation nécessite la fermeture pure et simple des bars et restaurants dans les zones classées en état d'alerte maximale.