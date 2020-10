Nouvelle-Calédonie : le "Non" à l'indépendance l'emporte avec 53,26 % des voix

La mobilisation a été sans précédent lors de ce nouveau référendum. Contrairement à la métropole où les taux de participation s'effondre à chaque élection, le taux de participation pour ce scrutin a été de 85,85% selon des résultats partiels montrant l'importance du vote. Selon les résultats se basant sur 70 % des bulletins dépouillés, le "non" à l'indépendance l'emporte avec 53,3% des voix face au "oui". Un résultat qui montre un "oui" à l'indépendance en progression par rapport au précédent réferendum du 4 novembre 2018. L'archipel, zone exempt de tout cas de Covid-19 a pu organisé le vote sans mesur barrière, ni masque.

Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Thierry Santa (droite, loyaliste), a déclaré toute son inquiétude face à ces résultats "Si ce n'est pas ce soir, ce sera au troisième référendum", "Je ne suis pas satisfait de la tendance que nous avons ce soir, qui met en évidence à nouveau le clivage profond qui sépare la société calédonienne sur cette question fondamentale de l'indépendance. À contrario, Pascal Sawa, maire de Houaïlou et membre de l'union calédonienne (FLNKS), a laissé s'exprimer sa joie à l'annonce des résultats "Si ce n'est pas aujourd'hui (que l'indépendance l'emporte, ndlr), ce sera au troisième référendum. On respecte le résultat de ce soir".

Cette consultation s'inscrit dans un processus de décolonisation commencé en 1988 après les accords de Matignon signés après plusieurs années de quasi guerre civile entre Kanaks, peuple premier, et Caldoches, d'origines européenne. Dix ans plus tard, ils ont été consolidés par l'accord de Noumé qui a instauré un rééquilibrage économique et géographique avec un partage du pouvoir politique.