Hier dimanche 172 sièges sur 348 au total étaient mis en jeu au Sénat dans 58 départements de métropole, ainsi qu'en Guyane, et dans quatre collectivités d'Outre Mer. Gérard Larcher, le président LR du Sénat, peut être satisfait, la droite conserve la majorité au Sénat. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau est réélu en Vendée.

"On renoue avec la victoire", se réjouit Christian Jacob, le patron des Républicains, sur France Inter "Je vous rappelle que depuis 8 ans, on a perdu 2 présidentielles, 2 législatives, un échec cinglant aux européennes… Nous avons gagné les municipales, sur les élections territoriales les Français ont fait confiance aux candidats de droite. Les sénatoriales, c’est le prolongement, nous gagnons dix sièges au Sénat, ce n‘est pas anecdotique. C’est ce qui va nous permettre de nous préparer aux autres échéances territoriales." De son côté le Rassemblement National garde un siège celui de Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône.

La République en Marche sauve les meubles : François Patriat, conserve son siège en Côte-d'Or avec cent voix d'avance, et deux ministres ont été élus : Sébastien Lecornu (en charge de l'Outre Mer au gouvernement) pour la première fois dans l'Eure, et Jean-Baptiste Lemoyne (en charge du Tourisme) dans l'Yonne.

Et en fin les écologistes gagnent plusieurs sièges et devraient pouvoir former un groupe ce qui va augmneter leur influence au Sénat.