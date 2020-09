Liban : le Premier ministre désigné renonce à former un gouvernement et démissionne

Retour au point de départ. Le Premier ministre libanais désigné, Mustapha Adib, a déclaré samedi à la télévision renoncer à former un nouveau gouvernement pour remplacer celui de Hassan Diab qui a démissionné après la gigantesque explosion meurtrière au port de Beyrouth le 4 août, qui a fait plus de 190 morts et plus de 6 500 blessés.

"Je m’excuse de ne pas pouvoir poursuivre la tâche de former le gouvernement", a déclaré Mustapha Adib, après de longues négociations pour choisir une équipe gouvernementale approuvée par les différentes forces politiques rivales du pays. Il a ensuite présenté ses excuses aux Libanais pour son "incapacité" à réaliser leurs "aspirations pour un gouvernement réformiste".

Nommé le 31 août, il était sous pression pour former un gouvernement au plus vite, de façon à lancer les réformes réclamées par la communauté internationale afin de débloquer des milliards de dollars d’aide. Les partis politiques libanais s’étaient engagés face à Emmanuel Macron à former un cabinet "de mission" avant le 15 septembre, mais le processus a piétiné en raison de divergences sur l’attribution des portefeuilles ministériels, dans ce pays où le pouvoir est toujours une affaire d'équilibre entre les différentes communautés religieuses. Les observateurs notent en particulier que le Hezbollah et son allié Amal, dirigé par le chef du Parlement, Nabih Berri, ont été intransigeant dans leur volonté d'obtenir le ministère des Finances.

"C’est une trahison collective des partis libanais", estime-t-on dans l’entourage d’Emmanuel Macron. "Il est indispensable d’avoir un gouvernement capable de recevoir l’aide internationale, donc la France ne lâchera pas le Liban. Le président s’exprimera le moment venu."