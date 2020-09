Attaque à Paris : le suspect "assume son acte" et pensait attaquer Charlie Hebdo

L'enquête sur l'attaque perpétrée ce vendredi 25 septembre à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo avance rapidement. Le suspect d'origine pakistanaise, Ali H., interpellé peu après l'attaque, est immédiatement passé aux aveux lors de sa première audition dans les locaux de la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle de Paris.

D'après des sources concordantes citées par Le Parisien, l'homme, qui serait né en 2002 à Islamabad, a reconnu être l'auteur de l'attaque et l'a assumée. "Il affirme qu'il pensait être chez Charlie et que les gens qu'il attaquait étaient du journal satirique. Il dit avoir fait des repérages", a déclaré un proche de l'enquête. Il a dit avoir fait des repérages la veille de l'attaque et projetait initialement d'incendier le bâtiment, qui n'abrite plus la rédaction de Charlie Hebdo depuis 2015 - l'adresse du journal satirique est tenue secrète.

Selon Le Parisien, Ali H. "assume une dimension religieuse à son acte" et déclare avoir été "en colère" après avoir vu la republication des caricatures de Mahomet par le magazine. Il n'a néanmoins revendiqué aucune allégeance à Al-Qaïda, qui a proféré de nouvelles menaces à l'encontre du journal satirique pour les caricatures.

Deux employés de Premières Lignes, entreprise de production située dans le quartier, ont été grièvement blessés lors de l'agression mais leurs jours ne sont plus en danger.