Appel d'une centaine de médias, pour la liberté d'expression

Une centaine de médias français (dont Le Figaro, Le Monde, Libération, Paris Match, RMC, RTL, Radio France ou TF1) publient une «lettre ouverte à nos concitoyens» et expliquent leur démarche: "Il n’est jamais arrivé que des médias, qui défendent souvent des points de vue divergents et dont le manifeste n’est pas la forme usuelle d’expression, décident ensemble de s’adresser à leurs publics et à leurs concitoyens d’une manière aussi solennelle. Si nous le faisons, c’est parce qu’il nous a paru crucial de vous alerter au sujet d’une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie : votre liberté d’expression."

Ces médias dénoncent les violences physiques qui s'exercent contre les journalistes, les dessinateurs : "Aujourd’hui, en 2020, certains d’entre vous sont menacés de mort sur les réseaux sociaux quand ils exposent des opinions singulières. Des médias sont ouvertement désignés comme cibles par des organisations terroristes internationales. Des Etats exercent des pressions sur des journalistes français « coupables » d’avoir publié des articles critiques. La violence des mots s’est peu à peu transformée en violence physique"