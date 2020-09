Emmanuel Macron dans un Ehpad du Loir-et-Cher

Les résidences pour personnes âgées sont au coeur de la crise sanitaire actuelle. On y a constaté beaucoup de décès. L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macon visiterait un Ehpad du Loir-et-Cher aujourd'hui, à Bracieux, près de Chambord, précise France Bleu. L'exécutif montre ainsi son intérêt pour des établissements régulièrement touchés par le cornavirus.

Les cas de contamination se multplient dans les Ehpad, dont 10 % sont considérés comme des clusters, des foyers de contaminations. Un Ehpad sur trois en Haute-Garonne dénombre au moins un cas positif au coronavirus souligne 20 Minutes l'équipe mobile du CHU de Toulouse intervient notamment sur place pour des déspitages massifs.

Pour aider les maisons de retraite à juguler les cas positifs, une équipe mobile « Ehpad » a été mise en place au sein du CHU de Toulouse ajoute le quotidien.

Autre exemple : le préfet du Rhône a annoncé hier que dans les Ehpad, les visites seront désormais limitées à deux personnes par résident et par semaine. « L'objectif est de protéger les plus fragiles et d'éviter d'en arriver au reconfinement »,.