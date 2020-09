Eric Dupond-Moretti propose l'avocate Nathalie Roret pour diriger l'Ecole nationale de la magistrature

Nathalie Roret, avocate, devrait être nommée à la tête de l’Ecole nationale de la magistrature. Le dix-septième directeur de l’école créée en 1958 sera pour la première fois une femme et qui plus est non-magistrat. Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ancien avocat, a choisi pour diriger l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), Nathalie Roret, vice-bâtonnière du Barreau de Paris actuellement en exercice. Elle pourrait être amenée à démissionner de ce précédent poste.

Nathalie Roret est une spécialiste du droit pénal environnemental, de la santé et de la cybercriminalité. Elle a été amenée à intervenir dans des dossiers particulièrement sensibles comme la vache folle et le sang contaminé.

Eric Dupond-Moretti s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Il prône la nécessité d'ouverte au sein de l'institution.

"Je n'aurai pas le temps d'opérer une refonte totale. Mais je ne renonce certainement pas à ouvrir davantage cette école. L'ouverture c'est d'abord rompre avec des traditions surannées, c'est rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi, c'est vouloir réfléchir et débattre autrement qu'entre pairs".

Cette nomination intervient au coeur d’une crise entre la magistrature et le garde des Sceaux, qui vient de commander à l’inspection générale de la justice une enquête administrative à des fins disciplinaires envers trois magistrats du Parquet national financier.

L'avocate Nathalie Roret devient donc la première femme et la première non-magistrate proposée pour diriger l'Ecole nationale de la magistrature. Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a suggéré ce nom au président de la République, après avoir dénoncé le "corporatisme" de l'institution qui forme les magistrats.

La nomination de Nathalie Roret doit encore être validée par Emmanuel Macron.